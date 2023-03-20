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Борт делегации Си Цзиньпина сняли на ВПП Внуково

Ян Брацкий
12:50 20.03.2023
Визит председателя КНР в Москву продлится с 20 по 22 марта, ожидается, что Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином сегодня во второй половине дня.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Самолет, предположительно, с делегацией председателя КНР Си Цзиньпина сняли на взлетно-посадочной полосе аэропорта Внуково. Огромный Boeing 747 авиакомпании Air China запечатлели заруливающим на стоянку. О том, что лайнер приземлился в Москве, стало известно в полдень. В районе аэропорта высоких гостей ждет внушительный кортеж из более чем 50 автомобилей.

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву стал первой международной поездкой после переизбрания на пост председателя КНР и продлится с 20 по 22 марта. Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения и украинский конфликт.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что коллективный Запад боится совместных глобальных решений Москвы и Пекина. Тем более что большее их количество не будет озвучено для прессы. Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся сегодня во второй половине дня. Ожидается, что сначала лидеры двух государств пообщаются с глазу на глаз, потом разговор продолжится в расширенном составе.

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