Борт, предположительно, с делегацией Си Цзиньпина сел во Внуково

В районе аэропорта Внуково-2 делегацию китайского лидера ожидает кортеж из более чем 50 автомобилей.

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В аэропорту Внуково-2 приземлился, предположительно, самолет с делегацией председателя КНР Си Цзиньпина на борту. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar, благодаря которому можно отслеживать полеты пассажирских самолетов в режиме реального времени. В районе воздушной гавани уже выстроился огромный кортеж из более чем 50 автомобилей. Напомним, это первый зарубежный видит Си Цзиньпина после переизбрания на пост председателя КНР.

За полетом лайнера с китайским лидером на борту следили онлайн более 100 тысяч человек. Визит в российскую столицу продлится с 20 по 22 марта. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения и широкий круг международных проблем.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе разговора главы государств затронут тематику украинского конфликта. Путин даст исчерпывающие разъяснения так, чтобы председатель КНР смог из первых уст получить от российской стороны видение текущего момента.