Си Цзиньпина около Внуково-2 ожидает кортеж из более чем 50 машин

Поездка Си Цзиньпина в Москву на переговоры к Владимиру Путину стала его первым международным визитом после переизбрания на пост председателя КНР.

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Около аэропорта Внуково-2 кортеж из более чем 50 автомобилей ожидает приземление самолета с председателем КНР на борту. Предварительно, Си Цзиньпин прибудет в российскую столицу в 13:30. За полтора часа до этого приземлится борт с сопровождающими китайского лидера.

Поездка Си Цзиньпина в Москву стала его первым международным визитом после переизбрания на пост председателя КНР. В Москве у высокого гостя из Китая запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны пообщаются тет-а-тет и в более широком составе.

Накануне встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи для «Жэньминь Жибао» и «Российской газеты» соответственно. В них главы государств описали свое видение дальнейших двусторонних отношений, а также подтвердили курс Москвы и Пекина на стратегическое партнерство. Политолог и журналист Юрий Светов ранее заявил, что в сравнении с истерикой на Западе, тон статей Путина и Си Цзиньпина спокойный и деловой.