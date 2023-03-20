В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Си Цзиньпина около Внуково-2 ожидает кортеж из более чем 50 машин

Ян Брацкий
11:51 20.03.2023
Поездка Си Цзиньпина в Москву на переговоры к Владимиру Путину стала его первым международным визитом после переизбрания на пост председателя КНР.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Около аэропорта Внуково-2 кортеж из более чем 50 автомобилей ожидает приземление самолета с председателем КНР на борту. Предварительно, Си Цзиньпин прибудет в российскую столицу в 13:30. За полтора часа до этого приземлится борт с сопровождающими китайского лидера.

Поездка Си Цзиньпина в Москву стала его первым международным визитом после переизбрания на пост председателя КНР. В Москве у высокого гостя из Китая запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны пообщаются тет-а-тет и в более широком составе.

Накануне встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи для «Жэньминь Жибао» и «Российской газеты» соответственно. В них главы государств описали свое видение дальнейших двусторонних отношений, а также подтвердили курс Москвы и Пекина на стратегическое партнерство. Политолог и журналист Юрий Светов ранее заявил, что в сравнении с истерикой на Западе, тон статей Путина и Си Цзиньпина спокойный и деловой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:09 В стране и мире
За полетом Си Цзиньпина в Москву следят более 28 тысяч человек
10:48 Армия
Видео
Минобороны России показало подготовку бойцов к будущим сражениям в зоне спецоперации
10:00 В стране и мире
Клишас предложил сторонникам смертной казни представить план действий
09:05 Армия
В МО рассказали о подвиге сержанта Мальцева, в одиночку захватившего опорный пункт боевиков
08:40 В стране и мире
Главком ВВС Украины Голубцов: лучшие летчики гибнут в ожидании F-16
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.