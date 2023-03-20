За полетом Си Цзиньпина в Москву следят более 28 тысяч человек

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За самолетом, на котором, предположительно, находится председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, наблюдает более 28 тысяч человек с помощью Flightradar24.

По данным сервиса, воздушное судно в настоящий момент пролетает мимо Ярославля, борт должен прибыть в Москву примерно в 12:00 по московскому времени.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин встретится с лидером КНР в понедельник, 20 марта, во второй половине дня, их общение пройдет в формате «один на один».

Сам Си Цзиньпин назвал укрепление дружбы и мира целью своего визита в Российскую Федерацию.