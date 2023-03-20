Си Цзиньпин назвал цель поездки в Россию

Председатель КНР также выразил готовность наметить новые планы с российским лидером Владимиром Путиным для открытия новых перспектив в отношениях между Пекином и Москвой.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в статье для РИА Новости и «Российской газеты» заявил, что целью его визита в Россию является укрепление дружбы и мира.

«Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира», - говорится в публикации генерального секретаря Коммунистической партии Китая.

В материале также отмечается, что китайский лидер готов наметить новые планы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы открыть новые перспективы в китайско-российских отношениях.

Кроме того, генсек КПК заявил, что Пекин придерживается объективной и беспристрастной позиции по кризисной ситуации на Украине и выступает за мирное решение вопроса путем переговоров. По его словам, основополагающими принципами урегулирования конфликта являются четкое соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также уважение потребностей других стран в сфере безопасности.