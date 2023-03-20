Политолог Светов сравнил спокойный тон статей Путина и Си Цзиньпина с истерикой на Западе

Журналист и политолог Юрий Светов отметил уважительный тон двух лидеров по отношению друг к другу и стремление сделать мир более справедливым и независимым.

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Статьи президента России Владимира Путина для китайской газеты «Жэньминь Жибао» и председателя КНР Си Цзиньпина для «Российской газеты» написаны в спокойных тонах и отражают суть двустороннего партнерства Москвы и Пекина. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог и журналист Юрий Светов.

«Учитывая то, какие заявления мы читаем на Западе, там истерика чуть ли не о последних рубежах защиты демократии. В этих статьях спокойный тон, речь идет о взаимных отношениях и о том, что и как делать. Путин подчеркивает идею строительства мостов и поддержки. Меня впечатлили его слова о том, что мы выступаем за мир, в котором у всех будут возможности развития без принуждения. Си говорит то же самое», - сказал Светов.

По его мнению, в статье российского лидера прослеживается предельно уважительный тон в отношении партнеров. Оба политика ожидают поддержки своих инициатив, планируют и дальше развивать двусторонние отношения.

«У Владимира Владимировича я бы отметил уважительный тон в отношении партнеров. Он говорит о знакомстве в 2010 году и о том, что они встречались 40 раз за 13 лет. То есть три встречи в год происходит. Путин подчеркивает, что ничего сенсационного в визите Си в Россию нет. Но, с другой стороны, Си говорит, что мы встречаемся и обсуждаем отношения, одобрительные эпитеты в адрес Путина высказывает», - добавил политолог.

Публикация статей двух политических лидеров приурочена к визиту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию, который продлится с 20 по 22 марта.