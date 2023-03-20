Си Цзиньпин перед визитом в Россию опубликовал статью в российских СМИ

Генеральный секретарь Компартии КНР отметил, что его поездки в РФ всегда дают большие результаты.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в преддверии своего визита в Россию, который пройдет с 20 по 22 марта, написал статью для РИА Новости и «Российской газеты». Генсек Коммунистической партии Китая отметил, что его поездки в РФ всегда дают большие результаты.

Такие успехи, по словам Си Цзиньпина, позволили лидерам двух держав открыть новую главу в российско-китайских отношениях.

В Кремле сообщили, что председатель КНР прибудет в Москву по личному приглашению президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи лидеры государств обсудят вопросы отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее российский лидер опубликовал статью «Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее» в китайской газете «Жэньминь жибао», в которой дал оценку отношениям между Москвой и Пекином. Материал на русском языке был опубликован на официальном сайте Кремля.