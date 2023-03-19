Путин написал статью об отношениях Москвы и Пекина для газеты «Жэньминь жибао»

Публикация российского лидера приурочена к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 22 марта.

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Президент Владимир Путин опубликовал статью «Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее» в китайской газете «Жэньминь жибао», в которой дал оценку отношениям между Москвой и Пекином. Материал на русском языке был опубликован на официальном сайте Кремля.

Публикация приурочена к визиту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию, который продлится с 20 по 22 марта. Встреча лидеров двух держав в формате тет-а-тет состоится в понедельник, 20 марта, основные переговоры запланированы на 21 марта в Кремле.

Ранее обозреватель Эллен Митчелл в американском издании The Hill заявила, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве является вызовом Вашингтону и его союзникам. По словам автора публикации, это ответная мера на попытку США «оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций». Она считает, что итогом встречи станет публичное подтверждение партнерских отношений Москвы и Пекина в борьбе против вмешательства Запада во внутригосударственные дела стран.