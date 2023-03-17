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Кремль сообщил о визите Си Цзиньпина в Москву по приглашению Путина

Алексей Курильченко
10:04 17.03.2023
Главы двух стран обсудят вопросы сотрудничества и взаимодействия.
Кремль сообщил о визите Си Цзиньпина в Москву по приглашению Путина
© Фото: Ju Peng, XinHua, Globallookpress
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибудет в Москву с официальным визитом 20-22 марта. Об этом сообщили в Кремле. Китайский лидер посетит Россию по личному приглашению президента Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудят вопросы отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями об углублении сотрудничества двух стран на международной арене.

В феврале Путин встретился с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. В рамках этой встречи Путин передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину, который накануне был третий раз переизбран на пост главы КНР.

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