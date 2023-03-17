Песков назвал дату переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина

Лидеры двух стран пообщаются в формате «один на один», а затем состоятся полноценные переговоры.

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Президент России Владимир Путин пообщается с председателем Китайской Народной Республики 20 марта во второй половине дня в формате «один на один». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После общения состоится неформальный обед. На следующий день, 21 марта, в Кремле пройдут российско-китайские переговоры. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ближайшее время проведет специальный брифинг, где уточнит детали предстоящей встречи.

Напомним, с 20 по 22 марта Си Цзиньпин посетит Москву по приглашению российского президента. Ожидается, что главы государств в ходе встречи затронут вопросы двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.