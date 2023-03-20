Путин: РФ и КНР в буквальном и переносном смысле строят мосты

Президент РФ отметил, что Москва и Пекин тесно взаимодействуют в международных делах, эффективно координируют внешнеполитические позиции, а также борются с общими угрозами и реагируют на современные вызовы.

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Президент России Владимир Путин в статье для китайской газеты «Жэньминь жибао» заявил, что Москва и Пекин в буквальном и переносном смысле строят мосты, в отличие от некоторых западных стран, которые претендуют на гегемонию и вносят разлад в мировую гармонию.

«Так, в прошлом году наши приграничные регионы соединили два мостовых перехода через Амур, давно ставший "рекой дружбы"», - говорится в публикации российского лидера.

Глава государства также добавил, что РФ и КНР тесно взаимодействуют в международных делах, эффективно координируют внешнеполитические позиции, а также борются с общими угрозами и реагируют на современные вызовы. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что страны занимаются активным продвижением демократичных многосторонних структур, таких как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), которые, по словам президента РФ, становятся все более авторитетными и влиятельными.

В статье российского президента также отмечается, что Москва и Пекин «выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства», которое построено на принципах международного права, а не на идеях, направленных на обслуживание потребностей «золотого миллиарда».

Помимо этого, в материале для китайского издания Владимир Путин заявил, что Москва готова к урегулированию украинского конфликта путем дипломатических переговоров. Однако еще в прошлом году они были прекращены, причем не по инициативе российской стороны. Российский лидер также выразил сожаление, что ультимативные требования в адрес Москвы говорят лишь об оторванности Запада от нынешних геополитических реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации.