Путину понравилась восстановленная мариупольская филармония

Он отметил, что в филармонии сейчас вполне удобно и красиво.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президенту РФ Владимиру Путину понравилось здание восстановленной филармонии в Мариуполе. Она была повреждена в ходе обстрелов боевиков.

В опубликованном видео президент входит в зал филармонии, осматривается и садится в одно из кресел на первом ряду. Он оценивает качество проведенных работ.

«Удобно, красиво», - прокомментировал Путин.

Ранее сообщалось о рабочей поездке российского лидера в Мариуполь. Он оценил восстановление города, проехав по нему за рулем автомобиля. В поездке Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.