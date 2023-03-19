Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
На встрече он заслушал доклад Герасимова.
© Фото: Михаил Метцель РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Как рассказали в Кремле, российский лидер заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова.
«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников», - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля.
Ранее стало известно о поездке российского президента в Мариуполь. Во время рабочего визита он осмотрел ряд городских объектов и поговорил с местными жителями. В город он прилетел на вертолете.