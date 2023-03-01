Рошаль заявил, что нормально себя чувствует и надеется на выздоровление

Он был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно.

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль оценил свое состояние после операции. Он заявил, что нормально себя чувствует и надеется на выздоровление.

«Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление», - приводит его слова РИА Новости.

Рошаль был госпитализирован сразу с несколькими диагнозами: болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге и перелом шейки левого бедра. Несколько дней назад он перенес операцию по замене тазобедренного сустава. По имеющимся данным, она прошла успешно.