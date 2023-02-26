Нацмедпалата: Рошаль перенес операцию по замене тазобедренного сустава
Ранее стало известно о госпитализации хирурга Леонида Рошаля в реанимацию.
© Фото: АГН Москва, GlobalLookPress
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль перенес плановую операцию. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.
«Леонид Рошаль перенес плановую операцию по замене тазобедренного сустава», - рассказали в пресс-службе организации.
О госпитализации Рошаля стало известно ранее. Сообщалось, что его доставили в реанимацию и прооперировали, причем еще шесть дней назад.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала включение Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза. Это как Айболит в заложниках у пиратов, заметила Захарова. По ее мнению, это проявление кощунства, невежества и злобы Запада.