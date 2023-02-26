Нацмедпалата: Рошаль перенес операцию по замене тазобедренного сустава

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль перенес плановую операцию. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.

«Леонид Рошаль перенес плановую операцию по замене тазобедренного сустава», - рассказали в пресс-службе организации.

О госпитализации Рошаля стало известно ранее. Сообщалось, что его доставили в реанимацию и прооперировали, причем еще шесть дней назад.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала включение Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза. Это как Айболит в заложниках у пиратов, заметила Захарова. По ее мнению, это проявление кощунства, невежества и злобы Запада.