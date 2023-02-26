Mash: Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве

Сообщается, что известного хирурга доставили в больницу шесть дней назад.

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В Москве госпитализировали в реанимацию и прооперировали президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Хирурга, по его данным, доставили в больницу шесть дней назад.

Отмечается, что Леониду Рошалю поставили сразу несколько диагнозов: Паркинсон, кисты в головном мозге и перелом шейки левого бедра. Официальная информация о состоянии известного хирурга не поступала.

Напомним, накануне Евросоюз включил Леонида Рошаля в десятый санкционный список. Ограничения на него наложили за поддержку российских военных. На данный шаг уже отреагировали в МИД России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила произошедшее со взятием пиратами в заложники Айболита.