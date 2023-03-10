«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки

Как утверждается, сейчас сепсис не сильно выражен, однако убирать его придется.

© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress

Состояние руки знаменитого фигуриста, чемпиона по танцам на льду ОИ-2006 Романа Костомарова вызывает обеспокоенность у врачей, передает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источник.

Как утверждается, на руке 46-летнего спортсмена видны следы развития сепсиса, но пока врачи решили не трогать конечность.

«Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно насколько», - сообщил собеседник издания.

Есть угроза ампутации еще одной части руки, подчеркивает газета. Сейчас медики пристально наблюдают за ситуацией.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что в настоящий момент медики не могут прогнозировать возможность и сроки восстановления спортсмена, он все время находится на аппарате ИВЛ.

Утверждалось, что врачи не могут воспрепятствовать развитию сепсиса и некроза тканей.