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«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки

Анна Назайкина
14:35 10.03.2023
Как утверждается, сейчас сепсис не сильно выражен, однако убирать его придется.
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Состояние руки знаменитого фигуриста, чемпиона по танцам на льду ОИ-2006 Романа Костомарова вызывает обеспокоенность у врачей, передает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источник.

Как утверждается, на руке 46-летнего спортсмена видны следы развития сепсиса, но пока врачи решили не трогать конечность.

«Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно насколько», - сообщил собеседник издания.

Есть угроза ампутации еще одной части руки, подчеркивает газета. Сейчас медики пристально наблюдают за ситуацией.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что в настоящий момент медики не могут прогнозировать возможность и сроки восстановления спортсмена, он все время находится на аппарате ИВЛ.

Утверждалось, что врачи не могут воспрепятствовать развитию сепсиса и некроза тканей.

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