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ТАСС: Будапешт согласовал с Анкарой подход относительно приема Финляндии и Швеции в НАТО

Марина Крижановская
05:51 18.03.2023
Сообщается, что у Венгрии есть свои претензии к Швеции, а также есть намерение поддержать Турцию как стратегического партнера.
ТАСС: Будапешт согласовал с Анкарой подход относительно приема Финляндии и Швеции в НАТО
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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В Венгрии парламент намерен принять раздельные решения по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО. Данное решение было согласовано с Турцией и это может говорить о солидарности с данной республикой.

Представитель Венгрии отметил, что у страны выдалась возможность поддержать официальную Анкару - этим обусловлено намерение венгерских депутатов вновь перенести голосование относительно приема двух скандинавских стран в НАТО.

Отмечено, что в настоящее время две страны налаживают сотрудничество в энергетической сфере. Об этом ТАСС рассказал дипломатический представитель в Будапеште.

«Турция согласилась начать ратификацию соглашения о вступлении в НАТО Финляндии, но отказывается рассмотреть заявку Швеции, обвиняя ее в поддержке курдских экстремистов. У Венгрии есть свои претензии к Швеции, а здесь еще выдалась возможность поддержать Турцию, с которой Венгрия налаживает стратегическое партнерство, в том числе в энергетике. Отсюда решение партии Орбана взять на вооружение турецкий подход к Финляндии и Швеции, хотя и в гораздо более мягкой форме», - сообщает агентство.

В конце января в МИД Турции заявили, что переговоры между Анкарой и Стокгольмом о вступлении в НАТО бессмысленны. Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу отметил, что трехсторонние переговоры бессмысленны и нынешняя обстановка не создает благоприятную атмосферу для возобновления переговоров.

После этого, 1 февраля, в Турции заявили, что отрицательно смотрят на заявку Швеции по членству в НАТО. Слова принадлежат главе государства - президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

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