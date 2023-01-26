МИД Турции: переговоры между Анкарой и Стокгольмом о вступлении в НАТО сейчас бессмысленны
Это связано с тем, что нынешняя обстановка не в состоянии создать нужную для продолжения обсуждения атмосферу.
© Фото: Visio Images, imageBROKER.com, GlobalLookPress
В настоящий момент продолжение трехстороннего обсуждения вступления Финляндии и Швеции в НАТО является бессмысленным. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«В этих условиях трехсторонние переговоры бессмысленны», - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.
По его словам, нынешняя обстановка не создает благоприятную атмосферу для возобновления переговоров.
Взаимоотношения между Турцией и Швецией ухудшились после исламофобской акции в центре Стокгольма. Датский радикал Расмус Палудан сжег священный для всех мусульман Коран перед турецким посольством в столице королевства. Его действия уже осудили в российском МИД, а в ряде мусульманских стран прошли масштабные шествия против данной акции.