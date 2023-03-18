Байден считает, что ситуация с банками в США стабилизировалась

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Американский лидер считает, что банковской системе США больше ничего не грозит. Таков был ответ Джо Байдена на соответствующий вопрос журналистов.

Он ответил утвердительное «Да» на вопрос, стабилизировалась ли ситуация с банками в стране. Его ответ приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Ранее Байден и губернатор Калифорнии Ньюсом обсудили крах банка Silicon Valley. Они затронули ситуацию с банком и усилия по ее разрешению. Этот крупный американский банк обанротился всего за два дня. Скоротечное банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.

Все началось с заявления банка о неудачной операции с ценными бумагами. Был анонсирован выпуск дополнительных акций на 2,25 миллиарда долларов США в качестве компенсации. Вкладчики бросились снимать свои деньги со счетов, чем обрушили ликвидность. Днем позже паника усилилась и руководство банка объявило о банкротстве учреждения.