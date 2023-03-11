Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за два дня
Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился за два дня. Об этом сообщает департамент финансовой защиты Калифорнии. Все началось в минувший четверг после заявления банка о неудачной операции с ценными бумагами. Был анонсирован выпуск дополнительных акций на $2,25 млрд в качестве компенсации. Вкладчики бросились снимать свои деньги со счетов, чем обрушили ликвидность. Днем позже паника усилилась и руководство Silicon Valley Bank объявило о банкротстве учреждения.
Сейчас финансовое учреждение передано под внешнее управление. Решается вопрос о выплатах вкладчикам и погашения задолженностей. Как сообщает The Wall Street Journal, биржи пока спокойно реагируют на событие, хотя и существуют опасения цепной реакции.
Ранее представители крупнейших банков Швейцарии пожаловались на отток состоятельных клиентов из Китая. Все дело в антироссийских санкциях, к которым присоединилась страна. Как отметили в банковском секторе Швейцарии, сотни потенциальных клиентов из Поднебесной передумали открывать счета.