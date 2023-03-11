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Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за два дня

Ян Брацкий
05:40 11.03.2023
Скоротечное банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.
Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за два дня
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press
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Один из крупнейших банков США  Silicon Valley Bank обанкротился за два дня. Об этом сообщает департамент финансовой защиты Калифорнии. Все началось в минувший четверг после заявления банка о неудачной операции с ценными бумагами. Был анонсирован выпуск дополнительных акций на $2,25 млрд в качестве компенсации. Вкладчики бросились снимать свои деньги со счетов, чем обрушили ликвидность. Днем позже паника усилилась и руководство Silicon Valley Bank объявило о банкротстве учреждения.

Сейчас финансовое учреждение передано под внешнее управление. Решается вопрос о выплатах вкладчикам и погашения задолженностей. Как сообщает The Wall Street Journal, биржи пока спокойно реагируют на событие, хотя и существуют опасения цепной реакции.

Ранее представители крупнейших банков Швейцарии пожаловались на отток состоятельных клиентов из Китая. Все дело в антироссийских санкциях, к которым присоединилась страна. Как отметили в банковском секторе Швейцарии, сотни потенциальных клиентов из Поднебесной передумали открывать счета.

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