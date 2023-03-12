Байден и губернатор Калифорнии Ньюсом обсудили крах банка Silicon Valley

Один из крупнейших в США банков обанкротился всего за два дня.

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Президент США обсудил банкротство банка Silicon Valley Bank с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент и губернатор обсудили ситуацию с банком в Silicon Valley и усилия по ее разрешению», - цитирует сообщение ТАСС.

Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за два дня. Проблемы начались в минувший четверг после заявления банка о неудачной операции с ценными бумагами. Был анонсирован выпуск дополнительных акций на $2,25 млрд в качестве компенсации. Вкладчики бросились снимать свои деньги со счетов, чем обрушили ликвидность. Днем позже паника усилилась и руководство Silicon Valley Bank объявило о банкротстве.

В беседе со «Звездой» экономист Александр Сафонов предположил, что в банкротство банка может быть связано с ошибочными действиями Федеральной резервной системы США.