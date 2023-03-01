Два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,4 зафиксированы в Турции

Не сообщается о пострадавших и каких-либо разрушениях.

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Очередные подземные толчки ощутили жители Турции. На юго-востоке, в городе Адыяман, магнитуда землетрясения составила 4,2. Оно зафиксировано в 04:15 (07:15 по московскому времени)

Чуть интенсивнее - 4,4 - движение земной коры ощутили в Кахраманмараше. Данные приводит Европейский сейсмологический центр по состоянию на 02:23 (05:23 по московскому времени). Нет информации о разрушениях и пострадавших.