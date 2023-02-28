В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0
Эпицентр толчков располагается на расстоянии 16 километров к западу от города Кайсери.
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
В Турции снова произошло землетрясение, толчки магнитудой 4,0 зафиксировали в центральной части страны. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Европейского сейсмологического центра по состоянию на 16:59 (19:59 по московскому времени).
Сообщается, что эпицентр землетрясения находится в 16 километрах к западу от города Кайсери, население которого более миллиона человек. Глубина залегания очага - составляет 10 километров.
Сегодня утром землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Турецкой провинции Малатья. С начала февраля в Турции регулярно происходят сильнейшие землетрясения, в результате которых уже погибли более 44 тысяч человек и сильно пострадали более 41 тысячи зданий в 10 регионах страны.