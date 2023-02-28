В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,1

© Фото: Ahmet Yukus, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Турции снова произошло землетрясение, толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы в провинции Малатья. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Уточняется, что очаг находился на глубине 7 км, а эпицентр толчков был в районе Йешильюрт. Землетрясение было зафиксировано в 05.18 по местному времени.

Ранее на видео попало обрушение дома во время очередного землетрясения в Турции. Оно произошло на востоке страны в понедельник, 27 февраля.