РФ пригласит на неформальное заседание СБ ООН омбудсмена ДНР Морозову

Путем голосования 15 членов СБ ООН было отклонено выступление с докладом представителя Донецкой республики.

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Российская сторона намерена пригласить омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой на заседание Совбеза ООН. Сообщается, что оно пройдет в неформальном варианте. Об этом сообщило постпредство РФ при всемирной организации.

Немногим ранее с Совете безопасности ООН не допустили выступления омбудсмена Морозовой. Было проведено голосование против выступления Дарьи Морозовой. Инициатором его стали Соединенные Штаты.

Против выступления Дарьи Морозовой выступили восемь стран - США, Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Поддержали идею четыре государства - Россия, Бразилия, Гана и Китай. Три предпочли воздержаться - Габон, Мозамбик, ОАЭ.

После этого российский представитель при ООН Василий Небензя осудил и назвал лицемерием отказ СБ ООН выслушать докладчика из Донбасса. Данное поведение некоторых членов Совбеза Небензя расценил как наплевательское отношение к страданиям жителей Донбасса.