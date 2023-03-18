В Совбезе ООН не допустили выступления омбудсмена из ДНР

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Совет Безопасности ООН не разрешил выступить с докладом по видеосвязи омбудсмену из ДНР Дарье Морозовой, о чем ранее запросила Россия для выправления односторонней подачи информации на запрошенном западниками совещании о ситуации на Украине. Об этом сообщили в RT.

Против выступления Дарьи Морозовой выступили восемь стран - Соединенные Штаты, которые стали инициатором голосования, а также Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Поддержали идею четыре государства - Россия, Бразилия, Гана и Китай. Три предпочли воздержаться - Габон, Мозамбик, ОАЭ.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, «работа Совета стала в очередной раз заложником недобросовестного поведения западной делегации», преследующей свои конъюнктурные цели.

Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что после предложения РФ дать возможность выступить с докладом Дарье Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине, у «наших оппонентов началась настоящая истерика». По его словам, они приложат все усилия, чтобы не допустить Морозову к участию. Для этого им было необходимо воспользоваться голосованием в Совбезе ООН и получить не менее семи голосов для блокирования запроса РФ.