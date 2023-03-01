Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 26 человек
Пожарная служба Греции сообщила новые данные о масштабах трагедии на железной дороге в Фессалийской долине Темпе недалеко от города Лариса, где в полночь 1 марта столкнулись и загорелись два поезда.
«Число погибших в столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции достигло 26, в больницы отправлены 85 пострадавших», - приводит РИА Новости заявление официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса.
По предварительным данным, по роковой ошибке грузовой состав и пассажирский поезд «Салоники - Лариса» оказались на одних путях, что привело к столкновению.
На месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадавших доставляют в больницы города Лариса, на прием раненых в железнодорожной катастрофе работает и военный госпиталь в Афинах.