В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 26 человек

Ирина Елагина
05:46 01.03.2023
По данным пожарной службы Греции, первоначальный список погибших увеличился с шести до 26 человек.
Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 26 человек
© Фото: v62 ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Пожарная служба Греции сообщила новые данные о масштабах трагедии на железной дороге в Фессалийской долине Темпе недалеко от города Лариса, где в полночь 1 марта столкнулись и загорелись два поезда.

«Число погибших в столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции достигло 26, в больницы отправлены 85 пострадавших», - приводит РИА Новости заявление официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса.

По предварительным данным, по роковой ошибке грузовой состав и пассажирский поезд «Салоники - Лариса» оказались на одних путях, что привело к столкновению.

На месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадавших доставляют в больницы города Лариса, на прием раненых в железнодорожной катастрофе работает и военный госпиталь в Афинах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:21 В стране и мире
Видео
Первая вода нового водовода в Ростовской области поступит жителям Донбасса в апреле
21:47 В стране и мире
Видео
БПЛА с вертикальным взлетом и скоростью до 160 км/ч разработали в Санкт-Петербурге
19:59 В стране и мире
Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ
17:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с пострадавшими при аварийной посадке вертолета под Мурманском
15:44 В стране и мире
Видео
Путин призвал ФСБ пресечь активизацию «мрази», пытающейся расколоть Россию
Популярное
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.