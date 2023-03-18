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«Кузница кадров для ОПК»: какие инновации представили в технополисе «Эра» инспекции Минобороны

Алексей Кошкин
13:52 18.03.2023
За пять лет существования «Эры» многое изменилось и, главное, всем видны результаты разработок и исследований военных ученых.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военный инновационный технополис «Эра» 1 марта отметил свое пятилетие и не собирается останавливаться на достигнутом. Его разработки продиктованы вызовами времени, над ними работают молодые ученые - они трудятся на на берегу моря, где построены специальные корпуса, внутри которых самые современные лаборатории.

Экспозиции научных достижений и уникальные лаборатории, которые осмотрели первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также замминистра обороны Павел Попов, подтверждают, что спектр разработок технополиса растет не только от поставленных руководством Минобороны задач, но и расширяется в зависимости от изменения ситуации в мире и появления новых угроз.

Технополис «Эра» по-настоящему открывает новую эру среди перспективных разработок и ускоренному внедрению передовых технологий - прежде всего в оборонную сферу. Из последних изобретений - руководящему составу Минобороны и Денису Мантурову продемонстрировали инновационный маскировочный костюм для поля боя, созданный для снижения заметности военнослужащих в бою. Главное - он не виден в инфракрасном диапазоне! Это возможно за счет оптимальной компоновки защитного материала и так можно оставаться незаметным продолжительное время.

Молодые ученые научных рот Минобороны, так же пионеры инноваций технополиса. Военнослужащие по призыву работают с искусственным интеллектом, композиционными материалами и виртуальной реальностью. Так, на мини-тренажере научной роты артиллерии возможно изучение любых боевых машин этого рода войск.

«Это автоматизированная обучающая система "Торнадо-Г". Он создана для решения задач обучения специалистов Сухопутных войск. Будет применяться в высших военных учебных заведениях для обучения студентов и курсантов», - рассказал служащий научной роты Владислав Елисеев.

В технополисе «Эра» вместе с военными учеными работают и гражданские компании. Одна из них специализируется на изделиях медицинского назначения и даже изготавливает имплантаты из углерод-углеродного композиционного материала. Да так, что они приживаются на десятки лет.

Открывая заседание Совета технополиса Денис Мантуров подчеркнул, что за пять лет существования «Эры» многое изменилось и, главное, всем видны результаты разработок и исследований военных ученых.

«Рассчитываю, что мы с вам добавим дополнительные импульс и компетенцию, чтобы эти начала в дальнейшем развивались и технополис "Эра" стал кузницей кадров для оборонно-промышленного комплекса», - заявил на заседании Денис Мантуров.

Созданная в Анапе инновационная инфраструктура технополиса «Эра» способствует ускоренному внедрению передовых технологий в оборонную сферу и каждый год ученые в погонах представляют возможности и перспективные разработки не только для Вооруженных сил, но и для всего общества.

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