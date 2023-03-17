Технополис «Эра» представил улучшенный маскировочный халат «Леший»
Передовые образцы экипировки для военнослужащих, среди которых улучшенный маскировочный халат, позволяющий оставаться невидимым для тепловизоров, сегодня представили первому замминистра обороны Руслану Цаликову, вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову, а также замминистра обороны Павлу Попову. Они посетили военный инновационный технополис «Эра».
Среди наиболее интересных представленных новинок - мобильный подавитель средств видеонаблюдения. Комплекс способен не только препятствовать их работе, но и выводить их из строя. Его предполагается использовать в составе перспективных роботизированных комплексов. Перспективы развития обсудили на заседании совета технополиса.
Отдельное внимание уделили запуску научно-производственного центра «Кулибин», на котором решаются задачи по созданию опытных образцов изделий, разработанных в технополисе.
Ранее в концерне «Калашников» сообщили об улучшении конструкции нового пистолета Лебедева. Была доработана штамповая оснастка и откорректирована технология изготовления магазинов.