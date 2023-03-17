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Технополис «Эра» представил улучшенный маскировочный халат «Леший»

Андрей Аркадьев
18:28 17.03.2023
Он доработан для снижения тепловой заметности военнослужащих, а также оптимизирована компоновка защитного материала, добавлена система креплений под дополнительные маскировочные элементы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Передовые образцы экипировки для военнослужащих, среди которых улучшенный маскировочный халат, позволяющий оставаться невидимым для тепловизоров, сегодня представили первому замминистра обороны Руслану Цаликову, вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову, а также замминистра обороны Павлу Попову. Они посетили военный инновационный технополис «Эра».

Среди наиболее интересных представленных новинок - мобильный подавитель средств видеонаблюдения. Комплекс способен не только препятствовать их работе, но и выводить их из строя. Его предполагается использовать в составе перспективных роботизированных комплексов. Перспективы развития обсудили на заседании совета технополиса.

Отдельное внимание уделили запуску научно-производственного центра «Кулибин», на котором решаются задачи по созданию опытных образцов изделий, разработанных в технополисе.

Ранее в концерне «Калашников» сообщили об улучшении конструкции нового пистолета Лебедева. Была доработана штамповая оснастка и откорректирована технология изготовления магазинов.

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