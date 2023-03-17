Технополис «Эра» представил улучшенный маскировочный халат «Леший»

Он доработан для снижения тепловой заметности военнослужащих, а также оптимизирована компоновка защитного материала, добавлена система креплений под дополнительные маскировочные элементы.

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Передовые образцы экипировки для военнослужащих, среди которых улучшенный маскировочный халат, позволяющий оставаться невидимым для тепловизоров, сегодня представили первому замминистра обороны Руслану Цаликову, вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову, а также замминистра обороны Павлу Попову. Они посетили военный инновационный технополис «Эра».

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