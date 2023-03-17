CNN: США переоценивают операции с беспилотниками после инцидента в акватории Черного моря

Также будут проанализированы расходы и выгоды от подобных разведмиссий американских беспилотников, учитывающих риск эскалации конфликта с Россией.

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Американский телеканал сообщил, что в США проводят оценку своих операций с беспилотниками после инцидента с MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. Отмечено, что военные США оценивают как лучше урегулировать конфликт с российскими силами, а также «внимательно изучают» маршруты беспилотников.

Об этом со ссылкой на четырех чиновников сообщил CNN. Ему рассказали, что полеты БПЛА не прекратились полностью, пока идет эта переоценка.

«Я думаю, госсекретарь Остин ясно дал понять, что мы собираемся продолжать летать и работать в международном воздушном пространстве, где это разрешено международным правом, включая регион Черного моря», - приводит СМИ заявление одного из чиновников.

Отмечено, что планируется проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией.

Вечером 16 марта были опубликованы кадры подлета Су-27 к американскому MQ-9 Reaper над Черным морем. Напомним, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России был замечен полет беспилотника производства США, направлявшегося в сторону госграницы РФ.