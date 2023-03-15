В стране и мире Путин заявил, что РФ стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета Игнат Далакян По словам главы государства, оно сейчас находится на этапе создания условий для уверенного развития. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны. С таким заявлением российский лидер выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития», - сказал Владимир Путин. Кроме того, в своем выступлении глава государства отметил позитивную динамику борьбы с экстремизмом у прокуратуры РФ. По словам Владимира Путина, в результате работы сотрудников ведомства снизилось количество вмешательств в экономическую и деловую жизнь страны. Экспертное мнение и аналитика