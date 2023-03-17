Путин поздравил россиян с наступающим Днем воссоединения РФ и Крыма

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Президент России Владимир Путин поздравил крымчан, севастопольцев и всю страну с наступающим Днем воссоединения с Крымом, который отмечается 18 марта. Об этом президент заявил в ходе совещания по вопросам Крыма и Севастополя.

«Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой окончательный и исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны», - заявил Путин.

Президент отметил, что для полуострова приоритетом являются вопросы безопасности, особенно в нынешнее время. Поэтому Россия сделает все необходимое, чтобы пресечь любые угрозы.