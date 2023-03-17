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Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Ирина Елагина
15:28 17.03.2023
Банк России держит ставку на одном уровне с осени 2022 года.
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Ключевая банковская ставка в России вновь зафиксирована на уровне 7,5% годовых. Решение о дальнейшей стабилизации ставки принял Совет директоров Центрального банка России на заседании 17 марта.

Основанием для принятия решения стали данные о макроэкономических показателях российской экономики, в том числе о фактической и ожидаемой динамике инфляции и оценки финансовых рисков на фоне продолжающихся антироссийских санкций.

«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий», - сообщила пресс-служба Центробанка.

Аналитики отмечают наличие проинфляционных рисков, в том числе из-за ухудшения условий внешней торговли и состояния рынка труда. Но, как подчеркнули в ЦБ, баланс рисков для инфляции стабилен, в случае их усиления Банк России оперативно отреагирует и рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки.

Напомним, что 28 октября ЦБ зафиксировал ключевую ставку в 7,5% годовых и отказался от взятого ранее курса на ее снижение - она регулярно уменьшалась с марта 2022 года

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в двух чтениях закон о цифровом рубле, новой технологии для обслуживания безналичного оборота.

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