ЦБ зафиксировал ключевую ставку в 7,5% годовых

ЦБ отказался от курса на снижение ключевой ставки и сохранил ее на уровне 7,5%.

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ЦБ РФ принял решение не менять ключевую ставку и сохранить ее на прежнем уровне в 7,5% годовых. Совет директоров Банка России принял очередное решение о размере ключевой ставки в пятницу, 28 октября 2022 года.

«Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», - сообщила пресс-служба Центробанка.

Напомним, что с марта 2022 года в России стабильно уменьшалась ключевая ставка, в сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала малую вероятность дальнейшего ее снижения.

Ранее сообщалось, что Банк России с 1 января 2023 года планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями.