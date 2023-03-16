Аналитик Беляев рассказал, что такое цифровой рубль

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев уверен, что россияне не заметят появление цифрового рубля, так как «это техническая кухня», не имеющая отношения к экономике. Эксперт прокомментировал «Звезде» законопроекты о создании цифрового рубля.

Аналитик пояснил, что, во-первых, не стоит путать биткоины и цифровую валюту.

«Криптовалюта делится на два класса. Биткоины, которые выпускаются каким-либо сообществом, вне зависимости от госорганов, через компьютерную сеть для приверженцев и начинают работать с ней на взаимном доверии друг к другу. А цифровую валюту выпускает Центральный банк под своей эгидой, своим надзором и со своим регулированием в области безналичного оборота», - рассказал Михаил Беляев.

Эксперт объяснил, что цифровые деньги - это разновидность безналичного расчета.

«Когда мы говорим о выпуске денег Центральным банком, имеется в виду не только полиграфический процесс с выпуском денег в материальной форме денег: бумажные купюры и монеты. В основном ЦБ выпускает деньги в безналичной форме. Цифровые деньги - это такая же безналичная денежная единица, которой вы пользуетесь, не задумываясь при безналичных расчетах, оплате картой», - подчеркнул аналитик.

Эксперт успокоил, что цифровой рубль никак не повлияет на курс рубля и вообще не связан с экономикой, так как является всего лишь технологией.

«Цифровой рубль предполагает использование специфической формы обслуживания безналичного оборота. Это определенная технология, новая технология, которая будет применяться при безналичном обороте. То есть это техническая разновидность безналичного оборота. И если никому не сказать об этом, то человек может даже и не подозревать, что он пользуется цифровым рублем, а не обычными безналичными расчетами», - заключил эксперт.

По словам Беляева, цифровой рубль - «это не третья форма нашего рубля, а это одна из разновидностей, технологическая разновидность обслуживания безналичного оборота. Это техническая кухня. К экономике она отношения не имеет. Экономическое содержание рубля не меняется никоим образом».