Переломное сражение: как прошла годовщина победы в Сталинградской битве в Волгограде

В знаменательный день президент РФ посетил Волгоград, где возложил цветы на Мамаевом кургане в память о героях Сталинграда, а также встретился с ветеранами судьбоносной битвы.

© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мамаев курган - высота 102 - самое сердце Волгограда. 80 лет назад на этой земле была одержана одна из самых важных побед советской армии. 200 дней и ночей на ста тысячах квадратных километров советский народ стоял против миллионного войска Вермахта и стран «Оси» и отстоял право всего человечества на мир. Эта победа пошатнула единство пособников гитлеровской Германии. Дальше Красная Армия только гнала фашистов на Запад. До самого Берлина. А в сталинградской земле навсегда остались лежать около полумиллиона солдат. Это ради памяти о них российский президент преклонил колено и склонил голову в самом сердце города-героя.



После возложения цветов на концерте в Волгоградской филармонии Владимир Путин встретился с ветеранами, ковавшими ту великую победу. Именно Сталинградская битва, напомнил президент, стала переломным моментом, после которого стало окончательно понятно - планам фашистов по захвату наших земель не суждено сбыться.

«Под Сталинградом, на превращенных в руины улицах легендарного города насмерть бились две армии, и победу одержала та, что оказалась сильна духом. Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа - именно она низвергла нацизм», - сказал Владимир Путин.

Пока советский солдат перемалывал орды Третьего Рейха и его сателлитов, «союзники» СССР в лице США и Великобритании цинично ждали исхода битвы. И дружно затягивали открытие второго фронта. А после победы в один голос дружно восхищались железобетонной волей и стойкостью советского народа. Сегодня же западное политическое руководство напрочь забыло страшные уроки истории. Прививка от нацизма перестала действовать.

Об исторических параллелях зашла речь и на встрече Владимира Путина с молодежью из общественных патриотических и волонтерских организаций на площадке Музея-панорамы «Сталинградская битва». Ребята предлагали конкретные шаги - как лучше заинтересовать своих сверстников и привить им любовь к истории своей страны. И делились с президентом своими историями. Анастасия Литвинова из Донецка - молодой врач-онколог, рассказала о своем предке - участнике Сталинградской битвы.

«Мой прадедушка, Литвинов Петр Андреевич, тоже прошел Сталинградскую битву, а еще он штурмовал Саур-Могилу, прошел Днепр, Севастополь, освобождал Польшу. Осенью я была на открытии восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила", как 55 лет назад был на открытии мой прадед. Сейчас, находясь в Волгограде, меня также переполняют невероятные эмоции, ведь побывать в местах, где воевали твои предки, непередаваемо, до мурашек, потому что историю по учебникам не прочувствуешь», - рассказала врач-онколог и волонтер Анастасия Литвинова.

В дни празднований, в Волгограде прошел слет «Волонтеров Победы» - внуков и правнуков участников Сталинградской битвы. И Анастасия предложила президенту - на празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады провести такой же слет внуков и правнуков участников битвы за Ленинград. Для президента - тема города на Неве - особенная. Он вспомнил и о своей семье, и обо всех героических защитниках, трудившихся в осажденном Ленинграде.

«Кировский завод находился в четырех километрах от линии фронта. Были моменты, когда противник заходил на территорию завода. Рабочие брали в руки оружие, шли на окраину своего завода, отбивали атаку врага и опять возвращались к станкам. Невероятно, но факт! Также было 15-летние мальчишки работали у станков и, чтобы не терять время во время воздушной тревоги, не уходить в бомбоубежище, делали такую железную будку и во время налетов просто заходили в эту будку, закрывались, ждали, пока закончится налет, выходили - тут же, у станка, - и продолжали работать. Так героически вел себя весь наш народ во время войны», - рассказал президент РФ.

Каждый из тех молодых людей, кто был на встрече, вспоминал о своих героических предках. А некоторые, как Дарья Высокова, поисковик и реконструктор, принесла на встречу с президентом свою семейную реликвию.

«На мне сегодня крайне важная для меня вещь, ценная - это берет прабабушки, в котором она прошла всю войну. Это невероятно ценная вещь», - поделилась российского движения реконструкторов Дарья Высокова.

Евгений Борисов, командир поискового отряда «Медик» Волгоградского государственного университета, предложил - почему бы не сделать так, чтобы на Параде Победы весь мир мог увидеть не только легендарные Т-34, но и самолеты Великой Отечественной.

«У нас у всех есть мечта, чтобы вместе с танками, с полуторками, которые также участвовали в военных действиях, на параде на Красной площади 9 мая выступали легендарные самолёты. Я считаю, что они достойны этого», - сказал командир поискового отряда «Медик» Евгений Борисов.

Владимир Путин поблагодарил ребят за искренность в их начинаниях, достижения и в целом за то, что они помнят о тех жертвах, которые принесли их предки ради мира. Но жить, по словам президента, нужно именно настоящим.

80 лет назад, во времена тех страшных битв, не только судьба России, но и судьба всего мира легла на плечи бойцов Красной армии и тружеников тыла. Антонина Георгиевна Григулич, уроженка Сталинградской области семиклассницей рыла окопы наравне со взрослыми защитниками города. В 15 - ухаживала за ранеными в полевом госпитале при 4-й танковой армии генерала Батова.

«Ну дети. В госпитале работать, ухаживать. Ну, я пошла в госпиталь за больными, работала в госпитале, за больными. За такими ребятами молодыми держат быстрый возраст. Деревенские дети здоровые, сильные. Ты работала в этом городе? Да. Теперь, значит, освободили Сталинград. И мы из своей деревни переехали в Качалин в этот, где я работал на. А потом, значит, уже приехала в госпиталь семья», - рассказала ветеран Великой Отечественной войны, жительница Волгограда Антонина Григулич.

Были на славном пути Антонины Морозовой и сотни спасенных жизней наших солдат и даже пленение вражеских с помощью одних лишь вил. А потом были и Курская дуга, и освобождение Украины, Белоруссии, Польши… И автограф, оставленный молодой санитаркой на стенах Рейхстага.

Подробнее о том, какой ценой далась победа в переломной битве Великой Отечественной и Второй Мировой войны и как прошел парад в честь 80-летия освобождения Сталинграда смотрите в материале Виталия Никулина для программы «Главное с Ольгой Беловой».