Мишустин: в правительстве утвердили порядок оказания помощи участникам СВО
Помощь в военно-медицинских частях станет бесплатной для участников добровольческих формирований. О подписании соответствующего постановления сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований - таких людей у нас немало - получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях. Там же им могут быть предоставлены лекарства, а при необходимости - медицинские изделия», - заявил Мишустин.
По словам Мишустина, врачи делают все возможное для спасения жизни и здоровья своих пациентов, остается сгладить организационные процессы, с чем и поможет новое постановление.
«Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись», - заключил премьер-министр России.
Ранее Мишустин заявил, что добровольцы, получившие инвалидность в ходе СВО, смогут получать две пенсии. Он добавил, что повышение социальной защищенности участников СВО является одним из приоритетных направлений работы кабинета министров.