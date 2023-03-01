Мишустин: в правительстве утвердили порядок оказания помощи участникам СВО

Так, уже подписано постановление, согласно которому участники добровольческих формирований смогут получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Помощь в военно-медицинских частях станет бесплатной для участников добровольческих формирований. О подписании соответствующего постановления сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований - таких людей у нас немало - получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях. Там же им могут быть предоставлены лекарства, а при необходимости - медицинские изделия», - заявил Мишустин.

По словам Мишустина, врачи делают все возможное для спасения жизни и здоровья своих пациентов, остается сгладить организационные процессы, с чем и поможет новое постановление.

«Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись», - заключил премьер-министр России.

Ранее Мишустин заявил, что добровольцы, получившие инвалидность в ходе СВО, смогут получать две пенсии. Он добавил, что повышение социальной защищенности участников СВО является одним из приоритетных направлений работы кабинета министров.