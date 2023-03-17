Политолог Крутов считает визит Си Цзиньпина в Москву ключевым в отношениях РФ и Китая

Цели России и Китая настолько сильно совпадают, что они не могут не двигаться к союзу, объяснил эксперт.

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву сам по себе очень знаковый. Становится понятно, что сближение России и Китая - это не разовая акция и не ответ на действия США, а стратегическая форма развития обеих стран. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог Леонид Крутаков, комментируя предстоящую государственную поездку Си Цзиньпина в РФ.

«Понятно, что без России Китай не сможет выстоять в современном мире. Это осознание толкает Китай еще ближе к России, потому что форпостом противодействия той старой финансовой, экономической и политической модели мира является Россия», - сказал Крутаков.

По мнению специалиста, визит китайского лидера ознаменовывает объединение двух стран с максимально совпадающими целями.

«Сам визит, время и условия, в которых он происходит, означают, что уже назад никто из них не двинется. У России и Китая путь только вперед, к союзу. По-другому уже никак. Никто из них заднюю скорость уже включить не может», - резюмировал эксперт.

Напомним, государственная поездка Си Цзиньпина в Москву намечена на 20-22 марта. Китайский лидер посетит Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин пообщается с председателем КНР 20 марта во второй половине дня в формате «один на один».