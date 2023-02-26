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Шойгу: РФ будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от поставленного Украине оружия

Сергей Лебедев
14:15 26.02.2023
Ранее Владимир Путин отметил, что Россия будет вынуждена дальше отодвигать угрозу от границ в связи с поступлением Киеву более дальнобойных западных систем.
Шойгу: РФ будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от поставленного Украине оружия
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
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Россия будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от того, какое оружие будут поставлять западные страны на Украину. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано», - приводятся слова главы оборонного ведомства в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена дальше отодвигать угрозу от границ в связи с поступлением более дальнобойных западных систем на Украину. По словам глава государства, чем более дальнобойное оружие получит Киев, тем дальше РФ будет отодвигать угрозу.

Напомним, в начале февраля министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ стремится отодвинуть противника на безопасное для нашей страны расстояние. Также глава он заявил, что завершения украинского конфликта хотят все, однако здесь важнее фактор качества тех итогов, которые Россия обеспечивает для своего народа.

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