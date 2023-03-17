Политик Филиппо назвал причину, почему Париж все еще не отправил танки Leclerc Киеву

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Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж уже давно поставил бы Украине тяжелые танки Leclerc, если бы не недовольство населения. Политик подчеркнул, что все больше граждан Франции желают, чтобы Париж занимался внутренними вопросами.

«Думаю, если бы никто не подал голос, Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и еще больше гаубиц CAESAR. Так что думаю, что позиция народа имеет свое влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружений», - сказал Филиппо в интервью РИА Новости.

Ранее в Швеции провели анализ, выводы которого гласят, что Украина становится третьим в мире государством по величине импорта оружия. Согласно результатам исследования SIPRI, Украина уступает лишь Катару и Индии, а за период с 2018 по 2022 страна заняла 14-ую строчку мирового рейтинга по величине импорта за указанный период.