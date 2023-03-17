Армия Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, предотвративших нарушение БПЛА Reaper границ района СВО Как уточнили в Минобороны, летчики предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом границ района временного режима использования воздушного пространства. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Cу-27, участвовавших в перехвате американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Российские летчики предотвратили нарушение БПЛА границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции (СВО), уточняет российское оборонное ведомство. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства, добавили в Минобороны. Напомним, утром 14 марта над Черным морем двумя истребителями Су-27 ВКС России был перехвачен американский ударно-разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. Беспилотник с выключенными транспондерами двигался в строну границы РФ. В результате неудачного маневра дрон потерял управление и рухнул в Черное море. Экспертное мнение и аналитика