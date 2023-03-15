Военный эксперт Кнутов объяснил, какие задачи мог выполнять упавший в Черном море БПЛА Reaper

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper, потерпевший крушение в Черном море, с большой долей вероятности выполнял разведывательные функции. Данная машина может использоваться и как ударный БПЛА, но его местоположение в момент падения говорит о том, что операторы вели наблюдение. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Он находился в зоне, позволяющей вести разведку в отношении Крыма и наших войск, находящихся в зоне специальной военной операции. То есть шпионская миссия здесь просматривается даже не на сто, а на тысячу процентов. Это тактическая разведка - то есть у БПЛА есть достаточно мощные видеокамеры и аппаратура, которая позволяет записывать частоты радиостанций, станций наведения ракет, радиолокационных станций. Он может определять места нахождения систем ЗРК и ПВО, штабов, командных пунктов за счет визуальной разведки», - рассказал эксперт.

Ранее Министерство обороны России 14 марта сообщило о крушении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в Черном море. Беспилотник нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Российские истребители, поднятые для идентификации нарушителя, не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским БПЛА.