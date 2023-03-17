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МИД: комментарии США о приостановке РФ действия ДСНВ несостоятельны

Анастасия Бобылева
11:01 17.03.2023
По мнению замглавы МИД России Рябкова, Вашингтон преследует свои цели, пытаясь заставить Москву возобновить действие ДСНВ.
МИД: комментарии США о приостановке РФ действия ДСНВ несостоятельны
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В МИД РФ прокомментировали заявления США о том, что решение России приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительным. Замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков заявил, что эти заявления несостоятельны.

Рябков подчеркнул, что Вашингтон, преследуя свои цели, такими высказываниями просто пытается принудить Россию возобновить режим ДСНВ. Так США вернет себе возможность «просвечивать» стратегический арсенал РФ.

По словам дипломата, Москва предоставила достаточно юридических обоснований своего решения, и основное из них - нарушение условий ДСНВ Соединенными Штатами. Рябков уверен, что РФ приостанавливает действие договора в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года.

«Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения" и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности», - цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Замглавы МИД РФ передал США соответствующую ноту 1 марта 2023 года.

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