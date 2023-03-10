Си Цзиньпин переизбран на пост председателя КНР в третий раз

Китайский лидер стал первым в истории председателем КНР, переизбранным на третий срок.

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Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Выборы прошли утром в пятницу путем тайного голосования депутатов Всекитайского собрания народных представителей.

Таким образом Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок. Его также переизбрали на пост главы Центрального военного совета, который осуществляет руководство и единое командование всем вооруженными силами страны.

На пост председателя КНР Си Цзиньпин был впервые избран в марте 2013 года, в марте 2018-го его переизбрали на второй срок.

В октябре прошлого года Си Цзиньпин был в третий раз назначен на пост генерального секретаря Коммунистической партии КНР, он также занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.