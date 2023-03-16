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Башар Асад заявил, что Сирия признает новые границы России

Марина Крижановская
05:25 16.03.2023
Глава САР добавил, что официальный Дамаск считает эти земли - историческими российскими территориями, которые были переданы захватившими власть большевиками Украине более 100 лет назад.
Башар Асад заявил, что Сирия признает новые границы России
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости
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Официальный Дамаск считает российскими территории, вошедшие в состав РФ по итогам прошедших в сентябре 2022 года референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Президент Сирии Башар Асад сказал, что до проведения референдумов он, принимая делегацию ГД РФ, сказал, что Сирия уже готова признать эти территории. Свое мнение и видение ситуации он выразил в интервью РИА Новости.

«Мы признали эти регионы до того, как они присоединились к России, поскольку там были референдумы, результаты которых были объявлены, и мы признали их. Еще до того, как состоялись эти референдумы, я принял делегацию Госдумы за несколько месяцев до войны и заявил им, что мы готовы признать вас сейчас», - заявил Башар Асад.

Также президент Асад подчеркнул, что официальная позиция Сирии - четкая и решительная. Он сделал экскурс в историю, напомнив, как эти области были переданы большевиками Украине.

«Этот вопрос для нас ясен с самого начала и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии - четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу. Не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории - территории России. Это известно на протяжении истории. Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена Ленина. На них проживают российские граждане. И факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции», - сказал глава Сирии.

На вопрос журналиста, признает ли Сирия новые границы России, Башар Асад ответил утвердительно, добавив, что «это исторически российские территории».

«Конечно. Я говорю, что это - российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории», - подчеркнул глава Сирийской Арабской Республики.

В конце июня 2022 года Сирия решила признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. До этого - в середине месяца - президент Башар Асад отдал распоряжение соответствующим ведомствам о начале процедуры.

На следующий день, 30 июня, киевские власти разорвали дипломатические отношения с Сирией после ее решения признать республики Донбасса. Также украинская сторона заявила о запуске процедуры введения торгового эмбарго в отношении Сирии, пообещав наложить другие санкции на сирийские юрлица и физлица. 

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