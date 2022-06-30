В Киеве разорвали дипотношения с Сирией после ее решения признать республики Донбасса

Также украинская сторона заявила о запуске процедуры введения торгового эмбарго относительно Сирии. Кроме этого, в МИД Украины пообещали наложить другие санкции на сирийские юридические и физические лица.

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Дамаск

Киевский режим разорвал дипломатические отношения с Сирией (но без разрыва консульских отношений) после решения Дамаска признать республики Донбасса.

«В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», - говорится в заявлении на сайте украинского дипломатического ведомства.

Также украинская сторона заявила о запуске процедуры введения торгового эмбарго относительно Сирии. Кроме этого, в МИД Украины пообещали наложить другие санкции на сирийские юридические и физические лица.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении пункта управления украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» в Днепропетровске.