В Киеве разорвали дипотношения с Сирией после ее решения признать республики Донбасса
Киевский режим разорвал дипломатические отношения с Сирией (но без разрыва консульских отношений) после решения Дамаска признать республики Донбасса.
«В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», - говорится в заявлении на сайте украинского дипломатического ведомства.
Также украинская сторона заявила о запуске процедуры введения торгового эмбарго относительно Сирии. Кроме этого, в МИД Украины пообещали наложить другие санкции на сирийские юридические и физические лица.
Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении пункта управления украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» в Днепропетровске.