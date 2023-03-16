Путин встретился с главой Южной Осетии Гаглоевым

Владимир Путин отметил развитие отношений с Южной Осетией по всем направлениям.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

«Уважаемый Алан Эдуардович, очень рад вас видеть, познакомиться с вами», - начал президент Владимир Путин.

Российский президент отметил, что отношения с Южной Осетией развиваются по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере.

Ранее Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, откуда берутся силы у главы российского государства словами, что «эту загадку пытаются все решить последние 22 года».