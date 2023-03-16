Песков ответил на вопрос, откуда у Путина столько сил для работы

По словам представителя Кремля, эту загадку пытаются решить многие годы.

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У президента России Владимира Путина 16 марта помимо многочасового выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей запланировано несколько важных встреч. Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, откуда у российского лидера столько сил для работы.

«Это загадка, которую пытаются все решить последние 22 года», - сказал Песков.

Также представитель Кремля позитивно оценил прошедшую встречу в предпринимателями и указал, что правительству был дан ряд поручений.

Напомним, сегодня Путин выступил на съезде РСПП. Президент отметил достижения российской экономики и достижения предпринимателей.