Посольство РФ посчитало недопустимой критику Госдепа США слов посла Антонова об американском БПЛА

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В посольстве России посчитали неприемлемым тот факт, что слова главы дипломатического представительства РФ в США относительно инцидента с американским БПЛА у границы России комментирует пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь посольства России Игорь Гиренко назвал подобные комментарии начальника пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса недопустимыми. Тот в интервью американском телеканалу заявлял, что слова российского посла были неубедительными.

«Ознакомились с высказываниями официального представителя Госдепа США Неда Прайса в интервью телеканалу MSNBC. Оценки пресс-секретаря комментариев посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова по поводу инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем считаем недопустимыми, тем более если они исходят из уст сотрудника американского дипведомства», - опубликован комментарий в Telegram-канале посольства.

Вместе с тем, российский дипломат назвал находящимися «за гранью каких-либо приличий подобные дефиниции».

Немногим ранее в Госдепартаменте США состоялась встреча посла РФ Анатолия Антонова с заместителем госсекретаря США Карен Донфрид после крушения американского дрона в Черном море. Глава диппредства РФ рассказал, что встреча произошла по инициативе американской стороны и продлилась 30 минут. Анатолий Антонов сообщил, что разговор был очень спокойный, во время которого он «категорически отверг все обвинения» в адрес Вооруженных сил России.

Напомним, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper производства США был зафиксирован 14 марта у границ России - над Черным морем в районе Крымского полуострова. Он летел с выключенными транспондерами в воздушном пространстве, где на время проведения специальной военной операции полеты запрещены.

В результате резкого маневрирования БПЛА «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Вооруженные силы РФ для его идентификации использовали истребители, не применяя бортовое вооружение и не контактируя с беспилотником.